Waldböckelheim Kontrolle verloren: Auto kracht in Leitplanken Ein 30 Jahre alter Autofahrer hat am Samstag einen schweren Unfall auf der B 41 verursacht. Gegen 21.15 Uhr war er zusammen mit zwei weiteren Personen aus Richtung Bad Kreuznach kommend in Richtung Bad Sobernheim unterwegs.

In Höhe der Anschlussstelle Sponheim verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Vermutlich war er zu schnell unterwegs. Sein Wagen prallte zunächst in die Mittelleitplanke und im weiteren Verlauf dann in die Seitenleitplanke. Umherfliegende Trümmerteile beschädigten ein Auto, das in die Gegenrichtung unterwegs war. Glücklicherweise wurden weder der Fahrer noch die beiden Insassen bei dem Verkehrsunfall verletzt. Die Gesamtschadenshöhe dürfte sich auf circa 10.000 Euro belaufen. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die B 41 kurzzeitig gesperrt. Zeugen melden sich bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach,unter der Telefonnummer 0671/881 10. Foto: Polizei Bad Kreuznach