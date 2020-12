Bad Kreuznach

„Das Wort Vereinsamung trifft so nicht zu, es gibt ganz viel, was nach wie vor hier stattfindet“, rückt Diakon Michael Stahl, Leiter des Seniorenheims Elisabeth-Jaeger-Haus der Kreuznacher Diakonie in den Vordergrund beim Gespräch über die Corona-Besuchsregeln. Die Situation für die Bewohner wird aus Sicht von Stahl und seiner Kollegin Diakonin Annette Stambke zu schwarz gezeichnet.