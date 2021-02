Der Bad Kreuznacher Wertstoffhof, bislang am Kompostwerk, soll ein neues Areal in Bad Kreuznach beziehen. Das deutete Erster Kreisbeigeordneter und Abfalldezernent Hans-Dirk Nies (SPD) im Werksausschuss an. Offenbar wird in AWB-Kreisen an eine knapp 24.900 Quadratmeter große Fläche an der Siemensstraße gedacht.