Die 61 Jahre alte Petra Berger-Kauffmann aus Monzingen tritt bei der Landtagswahl am 14. März im Wahlkreis 18 (Kirn/Bad Sobernheim) als Direktkandidatin für die Freien Wähler an. Sie setzt sich gegen die Verschwendung von Steuergeldern und für die Stärkung des ländlichen Raums ein. Wir haben die Direktkandidaten gebeten, sich anhand eines Fragebogens vorzustellen, den wir allen im Vorfeld zugeschickt haben. Die folgenden Angaben stammen also direkt vom Kandidaten.