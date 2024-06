Plus Bad Kreuznach Kommentar zur Wahl der Ortsvorsteher in Bad Kreuznach: Frischer Wind in den Stadtteilen ohne Überraschungen Von Harald Gebhardt i Harald Gebhardt Foto: Jens Weber/MRV „Vier von fünf Ortsvorstehern sind neu im Amt. Doch die großen Überraschungen bleiben aus“, kommentiert Redakteur Harald Gebhardt die Wahl der Ortsvorsteher in den Bad Kreuznacher Stadtteilen. Lesezeit: 1 Minute

Frischer Wind weht durch die Kreuznacher Stadtteile: Vier von fünf Ortsvorstehern sind neu im Amt. Doch die großen Überraschungen bleiben aus. Nur in Winzenheim ist ein alter Hase weiter am Ruder: Mirko Helmut Kohl (CDU) holt mit 76,4 Prozent erneut ein starkes Ergebnis. In Planig schafft Ahmet Dasli ein gutes Ergebnis, ...