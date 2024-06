Plus Bad Sobernheim Kommentar zu Stichwahl und Machtwechsel in Bad Sobernheim: Roland Ruegenberg hat Gräben aufgerissen Von Silke Jungbluth-Sepp i Silke Jungbluth-Sepp Foto: Jens Weber/MRV Die Bad Sobernheimer haben entschieden – und Roland Ruegenberg die Verantwortung für ihre 6500-Einwohner-Kommune übertragen. Lesezeit: 1 Minute

Nun muss der Unternehmer, der in seinem über weite Strecken ungewöhnlich konfrontativ geführten Wahlkampf viele Versprechen gemacht hat, liefern. Er muss zeigen, dass er der Aufgabe tatsächlich gewachsen ist. Im Wahlkampf den Finger in Wunden zu legen und Schwachstellen zu benennen, ist das eine. In der Realität die Geschicke von ...