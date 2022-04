Die Tafel in Kirn und Bad Sobernheim versorgt Menschen mit nachweisbar (!) wenig Einkommen mit Lebensmitteln und Dingen des täglichen Bedarfs. Rund 50 ehrenamtliche meist ältere Mitarbeiter/innen halten den Laden seit vielen Jahren in Schwung, verteilen, sortieren, sind Ansprechpartner, hören sich Sorgen an, beraten, weinen auch mal mit den Weinenden. Was wäre ohne die Tafel bei der Versorgung der Ukraine-Flüchtlinge mit dem Nötigsten?