Kommentar von Armin Seibert: Ob sie wohl noch einsichtig werden?

Religionsfreiheit und die eigenen vier Wände sind heilig, selbst wenn's der weltweit gewollten Eindämmung der Pandemie widerspricht. Wer eine coronakranke Oma daheim hat und trotzdem zur Arbeit fährt, wird per Ordnungswidrigkeit belangt, wer trotz Ausgangssperre nachts ohne Hund (Gassi gehen ist erlaubt) erwischt wird, dem drohen Bußgelder. Wer als Betgemeinschaft Buße tut, darf das aber straflos tun. Landrätin Bettina Dickes weiß um den Frust in der Bevölkerung ob dieser Regelung. So sehen es auch Stadtbürgermeister Frank Ensminger und SPD-Vorsitzender Jörg Schallmo, der sich von der Empore des Gesellschaftshauses meldete mit dem Problem: Das kann ich den Bürgern nicht vermitteln. Stolpersteine beim Kampf gegen Corona seien das, bekräftigt Ensminger. Als Küster der evangelischen Kirche weiß er, wie sehr Gläubige unter dem Kirchen-Lockdown leiden, wie schlimm es ist, wenn Trauernde am Grab nicht Abschied nehmen können. Er weiß auch, dass sich die Kirner muslimische Gemeinde seit Monaten bemüht, die Corona-Regeln einzuhalten. Das ist auch im Kreis so, weiß die Landrätin, die vorgestern zum Ramadanbeginn Unterstützungsangebote seitens der Ditib-Gemeinde erhalten hat.