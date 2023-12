Kolumne „Randnotizen“ zum Wochenende: Streik ist nur dann, wenn man ihn auch spürt

Auch wir in der Redaktion haben darüber diskutiert, wie man den Streik des Winterdienstes des Landesbetriebs Mobilität (LBM) am Montag so zu bewerten hat. Jetzt schneit es genau einmal hier bei uns im Landkreis, und wo sind die, die man dann am nötigsten benötigt? Im Streik? Ernsthaft? Meine Meinung: Richtig! Denn ein Streik macht nur Sinn, wenn man die Konsequenzen auch spürt. Im Sommer würde man den Winterdienst nicht vermissen.