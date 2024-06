Plus Bad Kreuznach Kolumne „Randnotizen“ zum Wochenende: Potenziale, Synergien und Anpacken – Obacht vor wohlklingenden Politiker Phrasen Von Marian Ristow i Redaktionsleiter Marian Ristow Foto: Jens Weber/MRV Vorsicht, wenn Sie im Wahlkampf diese Formulierungen hören, ist Obacht geboten: „Potenziale nutzen“, „kräftig anpacken“, „Synergien schaffen“, „Ehrenamt fördern“, „mehr Digitalisierung“ und so weiter und so fort. Ich bin mir sicher, im Wahlkampf sind Ihnen manche dieser Phrasen begegnet. Lesezeit: 1 Minute

Was diese Worthülsen genau bedeuten, weiß niemand. Auch die nicht, die sie sagen. Es klingt halt einfach wahnsinnig wichtig, wenn man irgendwo „Synergien schaffen“ will. Wurden Sie schon mal Teil einer solchen Synergie? Oder wurde Ihr Potenzial schon mal genutzt? Gott, bewahre! Wir haben in diesem Wahlkampf bewusst darauf verzichtet, bestimmten ...