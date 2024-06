Plus Bad Kreuznach Kolumne „Randnotizen“ zum Wochenende: Irrige Annahmen rund um Windkraft-Empörung und Stichwahl-Fieber Von Marian Ristow i Redaktionsleiter Marian Ristow Foto: Jens Weber/MRV Erlebt man Veranstaltungen wie die „Bürgerinformation“ zu den möglichen Windrädern auf Bad Kreuznacher Gemarkung (Planig) – die es übrigens überhaupt nur auf öffentlichen Druck hin gegeben hat –, läuft man Gefahr, irrigen Annahmen zu erliegen. Lesezeit: 1 Minute

Fakt ist: Die rund 180 Bürger wollen keine Windräder. Fakt ist aber auch: Niemand weiß, was die sagen, die nicht da waren. Veranstaltungen wie die am Montag in Planig suggerieren, es gebe eine breite Anti-Windkraft-Front im Osten der Stadt Bad Kreuznach. Das dem so ist, ist möglich. Aber man weiß es ...