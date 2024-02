Die Baubranche bebt. und alle zittern mit: Die Insolvenz des hessischen Projektentwicklers Schoofs, kein ganz kleiner Player auf dem Markt, hat auch Folgen an der Nahe. In Bad Kreuznach steht ein Großbauprojekt (Salinenquartier) mit 60 Wohnungen und einem Gesamtvolumen von rund 30 Millionen Euro auf der Kippe. An eine Bauruine will hier niemand denken.