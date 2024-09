Plus Bad Kreuznach Kolumne „Randnotizen“ zum Wochenende: Baumfall und Co, aber hier gibt es nichts zu sehen oder zu lesen Von Marian Ristow i Redaktionsleiter Marian Ristow Foto: Jens Weber/MRV Ein Glück, dass es dieser Tage wahrlich größere Probleme gibt als irgendwelche Baustellen im Stadtgebiet, von denen keiner weiß, wer eigentlich Herr im Ring ist. Gravierendere Fehler als irgendwelche unwichtigen Bäumchen, die gefällt werden. Lesezeit: 1 Minute

Und größere Krisen als die vielen Dinge, die in einer kleinen Stadt alle nicht funktionieren. Daher muss in dieser Kolumne keine Zeile über diese Problemchen verloren werden. Es muss nicht zerknirscht diagnostiziert werden, dass die traurige Episode über den Baumfall am Neuruppiner Platz, von vielen vielleicht als läppische Episode abgetan ...