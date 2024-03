Plus Bad Kreuznach Kolumne „Randnotizen“ zum Wochenende: „Bad Kreuznach soll schöner werden“ beginnt beim Kampf gegen die Vermüllung Von Marian Ristow i Redaktionsleiter Marian Ristow Foto: Jens Weber/MRV Landkreis polieren den Staub des Winters weg, es grünt, die Spaziergänger säumen die Straßen und Gassen der Altstädte. Lesezeit: 1 Minute

Der Frühling kommt, die Gemeinden und Städte im Jeder Cent, den Kommunen in ihr äußeres Erscheinungsbild investieren, ist eine clevere Ausgabe. Aber es klemmt in Sachen Vermüllung. Es ist Fakt, dass es in der Bad Kreuznacher Neustadt (und so wohl im ganzen Kreisgebiet) Häuser gibt, die einfach keine eigene Mülltonne haben. ...