"Markt und Straßen stehn verlassen, still erleuchtet jedes Haus. Sinnend geh’ ich durch die Gassen, alles sieht so festlich aus.“ Was Schriftsteller Joseph von Eichendorff (1788–1857) vor knapp 200 Jahren empfand, das fühlt sicher auch so mancher, wenn er zurzeit durch die Pfade an Nahe und Glan spaziert.