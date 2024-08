Plus Kreis Bad Kreuznach

Kolumne Kreuznacher Kreis-Lauf: Von Heimatbesuchern, Grillmeistern und der Frage nach der Zeit

i Im Fahrgeschäft „The King“ steckten am Montagnachmittag vier Insassen mehrere Minuten kopfüber fest, bevor sie befreit werden konnten. Wie Betreiber Manuel Zinnecker betont, hat das System abgebremst, weil sich die Gondeln zu schnell gedreht hatten. Foto: Markus Kilian

Klar: Wer auf dem Bad Kreuznacher Jahrmarkt in die Fahrgeschäfte einsteigt, will durchgeschüttelt werden. Für so manche ist das eine angenehme Abwechslung zum Alltag. Unangenehm wird es für die G-Kraft-Erprobten aber dann, wenn das Durchschütteln plötzlich aufhört. So geschehen am Montagnachmittag, als vier Insassen im „The King“ kopfüber ausharren mussten. Aber wie lange?