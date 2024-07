Plus Kreis Bad Kreuznach

Kolumne Kreuznacher Kreis-Lauf: Über eine Herbstmärchen-Hoffnung und wie man dem Regen trotzt

i Trotz grauen Himmels brachte Maria Scheidecker zum Start des Lesesommers Sommerstimmung in die Gemeindebücherei Rüdesheim. Foto: Kuni Knollmann

Was ist das bis jetzt nur für ein Sommer? Erst lange nasskalt, dann eine heftige Hitze-Episode, und nun hängen wieder Wolken vor der Julisonne. Da muss man sich wohl von den äußeren Umständen lösen und es frei nach der ehemaligen deutschen A-cappella-Band Wise Guys handhaben: „Sommer ist, was in deinem Kopf passiert“ – oder aber in der Gemeindebücherei in Rüdesheim.