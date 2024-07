Plus Kreis Bad Kreuznach

Kolumne Kreuznacher Kreis-Lauf: Nicht nur der neue Kreistag steht für die künftigen Aufgaben bereit

i Der neu gewählte Bad Kreuznacher Kreistag hat sich mit seinen 50 Mitgliedern sowie Landrätin Bettina Dickes (CDU) und Beigeordnetem Oliver Kohl (SPD) zum Gruppenfoto aufgestellt. Gewählt, aber auf dem Foto nicht mit dabei sind Bianca Steimle (BSW) und Mirko Helmut Kohl (CDU). Fotos (2): Markus Kilian Foto: Markus Kilian

"Schlechte Nachrichten gehen um die Welt, gute erreichen kaum den Nachbarn“, hat schon der Aphoristiker Fred Ammon (geboren 1930) festgestellt. Nun, das soll sich in dieser Woche und in dieser Rubrik zumindest an Nahe und Glan mal ändern.