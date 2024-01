Plus Kreis Bad Kreuznach Kolumne Kreuznacher Kreis-Lauf: Nicht nur auf den Straßen ist es zurzeit ziemlich eisig "Ich fliege, wenn ich geboren werde; ich liege, wenn ich lebe; ich fließe, wenn ich sterbe.“ So poetisch beschreibt eine kleine Knobelei das kurzweilige Leben einer Schneeflocke. Von Markus Kilian

Und die leben und liegen zurzeit zuhauf auf dem weißen Naheland, wo der Winter gerade seine Muskeln spielen lässt – was für all diejenigen, die sich Berufs wegen dennoch auf die spiegelglatten Straßen trauen (müssen), anstrengend ist. All den Räumdienstfahrern, Krankenpflegern, Notbetreuern und vielen mehr, die für uns zurzeit im ...