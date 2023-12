Plus Kreis Bad Kreuznach Kolumne Kreuznacher Kreis-Lauf: Manche Vorhaben stehen eben unter keinem guten Stern Erleichterung dürften viele Seibersbacher gespürt haben, als das vom Land anvisierte Flüchtlingsdorf vom Tisch war. Auch in der Sponheimer Kita haben es die Kinder nun leichter. Was gar nicht geht: es sich bei der Entsorgung zu leicht zu machen. Von Markus Kilian

Antwort mit Fragen Aufatmen in Seibersbach: Die vom Land geplante Erstaufnahmeeinrichtung für bis zu 300 geflüchtete Menschen in der knapp 1300 Einwohner großen Gemeinde ist Geschichte. Das hatte Ortschef Ralf Noch bei der Einwohnerversammlung am Dienstag verkündet. Bei dem Thema rund um die frühere Sportschule war das Interesse natürlich riesig – ...