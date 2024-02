Kolumne Kreuznacher Kreis-Lauf: Die Narren schwärmen aus – von schrägen Vögeln und Hundeprofis

Egal, ob Freund oder Feind der Fastnacht, eines steht fest: Am Mittwoch ist alles vorbei. Dann ist diese recht kurze Session auch im Naheland passé. Doch zuvor lassen es die Narren ab dem Wochenende mit aufwendigen Umzügen und grellen Kostümen noch mal so richtig krachen. Wer demnächst also ein paar schräge Vögel durch die Straßen ziehen sieht, darf sich nicht wundern.