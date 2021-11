Kollision mit Pkw im Kreuznacher Salinental: 17-Jähriger aus VG Rüdesheim schwer verletzt

Schwer verletzt wurde ein 17-Jähriger aus der VG Rüdesheim bei einer Kollision seines Leichtkraftrades mit einem Pkw am Donnerstagabend gegen 18.15 Uhr auf der B 48 (Höhe Saline Theodorshalle).

Eine 46-jährige Frau aus Bad Kreuznach war mit ihrem Pkw in Richtung BME unterwegs und wollte verbotenerweise nach links auf den Parkplatz eines Restaurants abbiegen. Dabei übersah sie den 17-Jährigen, der geradeaus in Richtung Bad Kreuznach wollte. Durch die Kollision wurde der junge Mann, der einen Helm trug, von seinem Zweirad auf die Fahrbahn geschleudert und erlitt nicht unerhebliche Verletzungen. Er wurde in eines der Kreuznacher Krankenhäuser gebracht. Die Frau erlitt einen Schock. Die B 48 war kurzzeitig gesperrt. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde laut Polizei ein Gutachter hinzugezogen.