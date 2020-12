Meisenheim/Desloch/Jeckenbach

Nun steht auch der Termin: Am Dienstag, 22. September, 19 Uhr, kommt es in Desloch zum Knallerspiel des Jahres: Der Drittligist 1. FC Kaiserslautern bestreitet erstmals seit vielen, vielen Jahren ein Pflichtspiel im Kreis Bad Kreuznach und gastiert in der vierten Runde des Verbandspokals bei der SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach.