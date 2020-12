Guldental

„Ich finde es ganz toll, was ihr hier auf die Beine gestellt habt”, sagte Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) bei ihrem Besuch im Guldentaler Dorfladen Gulina (Gutes liegt nah) in ihrer Heimatgemeinde. Damit machte sie dem Vorsitzenden des gemeinnützigen Dorfladenvereins, Rainer Schmitt, und seinem Team nicht nur ein ganz dickes Kompliment, sondern kündigte auch an, mit dem von ihr aufgelegten Förderprogramm „Land versorgt – Neue Wege der Nahversorgung im ländlichen Raum” Fördermöglichkeiten für den Dorfladen auszuloten.