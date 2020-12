Meddersheim

Die rheinland-pfälzische CDU-Vorsitzende Julia Klöckner wird als Direktkandidatin des Wahlkreises 201 Bad Kreuznach/Birkenfeld bei der Bundestagswahl am 26. September 2021 antreten. Sie folgt damit auf die derzeitige CDU-Abgeordnete Antje Lezius, die sich nach einer parteiinternen Einigung nicht mehr zur Wahl stellen wird. Bei einer Wahlkreisvertreterversammlung am Samstag in Meddersheim votierten von 52 Delegierten 47 für die Bundeslandwirtschaftsministerin, vier stimmten mit Nein, ein Delegierter enthielt sich.