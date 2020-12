Bad Kreuznach

Das Gebäude steht zwar noch, doch Fenster, Decken, Fahrstühle und zahlreiche medizinische Geräte des Hospitals Geitawi, einem Krankenhaus in Libanons Hauptstadt Beirut, wurden bei der verheerenden Explosion im Hafen am 4. August zerstört. Das Kreuznacher Medizinerpaar Borsche hatte einen Monat später das Krankenhaus besucht und will nun Hilfe initiieren.