Bad Münster am Stein-Ebernburg/Traisen

Kletterunfall am Rotenfels endet glimpflich: Einsatzkräfte retten verletzten Kletterer

i Foto: Freiwillige Feuerwehr VG Rüdesheim

Knapp drei Wochen nach dem tödlichen Kletterunfall am Rotenfels ereignete sich am Freitagnachmittag erneut ein Kletterunfall, bei dem ein Kletterer glücklicherweise nicht schwer verletzt wurde. In einer aufwendigen Rettungsaktion von Feuerwehren, Bergwacht, Rettungsdienst und einem Rettungshubschrauber aus Luxemburg konnte der Kletterer gerettet werden , wie die Feuerwehr Rüdesheim mitteilt.