Plus Monzingen

Kleines Wirtschaftswunder im Monzinger Gewerbegebiet: Wärmetauscher-Spezialist Kelvion expandiert

i Jens Rissmann ist Leiter des Kelvion-Standorts Monzingen, an dem Wärmetauscher für unterschiedliche Branchen hergestellt werden. Für die Personalsuche gehen er und sein Team ungewöhnliche Wege. Unter anderem haben sie Postwurfsendungen in der Region verteilt. Foto: Silke Jungbluth-Sepp

Das Unternehmen gehört zu den Gewinnern der Energiewende: Wärmetauscher-Spezialist Kelvion will in Monzingen die Produktion ausweiten und sucht neue Mitarbeiter – auf bisweilen ungewöhnlichen Wegen. 2,3 Millionen Euro werden in den Standort investiert.