Plus Bad Kreuznach Kleines Vermögen für Ranzen und Hefte: Hochbetrieb vor Einschulung bei Müller und Bcb in Bad Kreuznach Von Cordula Kabasch i Verkaufsberaterin Maria Ameixa hilft den Kunden bei Müller in der Kreuzstraße, den Schulbedarf für ihre Kinder zusammenzustellen. Foto: Cordula Kabasch Rund 2200 ABC-Schützen aus der Stadt und dem Kreis Bad Kreuznach lernen im kommenden Schuljahr das kleine Einmaleins, Schreiben und Lesen. Damit das klappen kann, mussten die Eltern im Kreisgebiet vor der Einschulung lange Listen abarbeiten, auf denen steht, für die Kinder alles zu besorgen ist. Kommt dann noch eine kleine oder größere Feier im Familien- und Freundeskreis hinzu, wird es schnell kostspielig. Ein Blick auf den finanziellen Aspekt der Einschulung. Lesezeit: 3 Minuten

In den Wochen vor und während der Sommerferien war für die Eltern vieles zu besorgen. Bei Müller in der Bad Kreuznacher Kreuzstraße zahlen momentan täglich rund 3000 Kunden an den Kassen. „Rund die Hälfte davon kauft Schulbedarf“, erzählt Filialleiterin Stefanie Noha-Wilhelm. Darunter sind auch zahlreiche I-Dötzchen. „In der ersten Schulwoche ...