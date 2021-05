„Kleines mittelständisches Unternehmen“: Autoschieberring lieferte zerlegte Daimler für Dubai – Verurteilt in Kreuznach

Im Zeitraum Oktober bis Dezember 2019 entwendete eine Bande hochwertige Fahrzeuge der Marke Mercedes Benz, die sie in einer dafür angemieteten Halle im Brückes in Bad Kreuznach zerlegten und in Einzelteilen in Containern zu einem Abnehmer nach Dubai verschifften. Das Landgericht Bad Kreuznach verurteilte am Dienstag einen 41-jährigen Berliner, der sich um organisatorische Angelegenheiten bei der Autoschieberei gekümmert hatte, wegen schwerem Bandendiebstahl zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren.