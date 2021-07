Eigentlich sind Höhergruppierungen von Spitzenbeamten der Stadt, vor allem dann, wenn sie dem Stadtvorstand angehören, abstimmungstechnisch reine Formsache. Selbst in Bad Kreuznach gönnt man einander eine bessere Besoldung. So sollte auch Markus Schlosser (CDU), Beigeordneter der Stadt Bad Kreuznach, in der Sitzung des Stadtrates am Donnerstag die nächste Besoldungsstufe erklimmen. Schlosser selbst sorgte dann bei der Abstimmung für einen Paukenschlag.