Eine Spende für die von der Flutkatastrophe an der Ahr betroffenen Gemeinden erreichte den evangelischen Kirchenkreis An Nahe und Glan aus der Partnerschaftsregion Rubengera in Ruanda. Frauen aus dem Synodalen Fachausschuss Rwanda (SFR) sorgten nun dafür, dass die umgerechnet rund 1900 Euro in der Kirchengemeinde Adenau ankamen.