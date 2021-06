Die Kreuznacher Innenstadtentwicklung ist Thema im Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr am Mittwoch, 9. Juni, ab 17.30 Uhr. Die Sitzung findet in Präsenzform im neuen Sitzungssaal im Brückes 2–8 statt. Außerdem stellt die Stadtplanung die Idee für eine Anbaumöglichkeit für das Bistro Körnchen am Kornmarkt vor.