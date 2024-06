Plus Hargesheim

Klare Sache in Hargesheim: Haiko Grün holt 64 Prozent der Stimmen und bleibt Ortschef

i Haiko Grün (links) hat es geschafft – mit großer Mehrheit. Manfred Glöckner (rechts) gratuliert hier sportlich fair. Foto: Marian Ristow

Am Ende war es ein deutlicher Sieg und ein klares Signal an den amtierenden Hargesheimer Ortsbürgermeister: Haiko Grün steht der aufstrebenden Gemeinde auf in den kommenden fünf Jahren vor.