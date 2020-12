Kreis Bad Kreuznach

Nach dem ersten Lockdown im Frühjahr waren die Eltern im Sommer froh, als sich der Kita-Betrieb normalisierte und die vorherigen Betreuungskonzepte unter Einhaltung von Hygieneregeln wieder angeboten wurden. Mit dem Teil-Lockdown bleiben die Kitas zwar geöffnet, doch das Land empfiehlt den Einrichtungen in einem Rundschreiben dringend, die Kinder nur noch in festen Gruppen zu betreuen und auf offene Konzepte zu verzichten – damit Infektionen eingegrenzt oder im Ernstfall besser nachverfolgt werden können. Für die Kitas in Stadt und Kreis ist die Forderung in mancher Hinsicht nicht so einfach umzusetzen.