Plus Bad Sobernheim Kitakinder pilgern zum Marktplatz: Bad Sobernheimer feiern Weltkindertag Von Bernd Hey i Auf dem felkestädtischen Marktplatz feierten die vier Kitas der Stadt in zwei Etappen den Weltkindertag mit viel Musik. Foto: Bernd Hey Am Freitag war Weltkindertag. „Mit Kinderrechten in die Zukunft“ lautete das Motto, und die Präambel und die 54 Artikel der Kinderrechtskonvention waren auf Stellflächen, Flaggen und Banner für die Besucher sichtbar auf dem felkestädtischen Marktplatz veröffentlicht. Lesezeit: 1 Minute

Klare Ansage aller Anwesenden: „Alle Kinder haben die gleichen international verbrieften Rechte weltweit. Wir bekennen uns zur UN-Kinderrechtskonvention“. Die städtische Kita an der Kapellenstraße feiert Doppeljubiläum: 30 Jahre Kita und 10 Jahre U 2-Krippenkinder. Daher wurde nach der Exkursion auf dem Marktplatz auch noch in der Kita weitergefeiert. In zwei Etappen pilgerten ...