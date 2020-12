Bad Sobernheim

Die Mitarbeiter der evangelischen Kindertagesstätte auf dem Leinenborn und 22 Kinder sind am Mittwoch in Quarantäne geschickt worden, nachdem sich eine am Dienstagnachmittag gemeldete Verdachtsmeldung eines Coronafalles als positiv herausgestellt hat. Das Testergebnis des Verdachtfalls wurde am Mittwochmorgen bestätigt.