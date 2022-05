Das Boot ist voll. So könnte man das Problem umschreiben, mit dem sich das Team des Kirner Tierheims um Leiterin Ulrike Sturmheit derzeit beschäftigen muss. Und zwar von Amts wegen. In der Sammelstelle in der Binger Landstraße, die oft Tierrettung in höchster Not bietet, sind dieser Tage acht große Hunde untergebracht worden.