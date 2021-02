Kirner Simona investiert 15 Millionen Euro in modernes Hauptwerk – Stellenabbau ohne Entlassungen

Ohne Entlassungen soll die Zahl der Simona-Mitarbeiter am Hauptstandort in Kirn (derzeit 580) in den nächsten drei Jahren angepasst werden. Die Zahl der Arbeitsplätze, die reduziert werden sollen, ist noch nicht genau beziffert. Im Gespräch mit unserer Zeitung sagte Vorstandsvorsitzender Matthias Schönberg, es würden durch Modernisierung des Hauptlagers (4 Millionen Euro Investition) die Verlagerung der PVC-Schaumplattenproduktion in die Türkei (wir berichteten) und die Modernisierung in Kirner Werk 2 (10 Millionen) in den nächsten Jahren Stellen abgebaut.