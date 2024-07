Plus Kirn Kirner Polit-Streit: Ensminger und Bursian gehen hart mit FWG ins Gericht Von Robert Neuber Die FWG hat keinen Kandidaten für die Beigeordneten-Wahl gestellt und das damit begründet, dass diese Mandatsträger ja ohnehin nichts zu melden hätten. Das provoziert Widerspruch. Lesezeit: 2 Minuten

Bürgermeister Frank Ensminger will die despektierlichen Worte von FWG-Mann Norbert Stibitz zu den Beigeordneten der Stadt nicht so einfach stehen lassen, und sein Parteikollege Thomas Bursian pflichtet ihm bei. Der Hintergrund: In der ersten Ratssitzung am vergangenen Donnerstag hatte ausgerechnet die Gruppierung, welche die meisten Stimmen bei der Wahl geholt ...