Kirn

Die weiße Puderschicht am Sonntagmorgen hat vor allem die Kinder erfreut. Die Mitarbeiter des Baubetriebshofs der Stadt Kirn fuhren hingegen eine Sonderschicht. Dass die Menschen in Kirn, Kallenfels und Kirn-Sulzbach festen Schrittes über die Fußwege gehen und mit ihren Autos sicher über die Straßen rollen können, verdanken sie in diesen Tagen eben auch den Mitarbeitern des Kirner Bauhofs.