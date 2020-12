Kirner Land

Corona hält auch das Kirner Land in Schach. Alle Veranstaltungen in Stadt und Region sind bis zum 31. Mai abgesagt. Schulen und Kitas sind geschlossen, die Musikschule Kirn, Bad Sobernheim, Meisenheim und die Volkshochschule Kirn stellten gestern ebenfalls den Betrieb ein. Am Sonntag wird dennoch gewählt: Der Landeswahlleiter gab grünes Licht. Dabei steht derzeit offenbar nur wenigen der Sinn nach Bürgermeisterwahl. Immerhin steigt die Zahl der Briefwähler sprunghaft.