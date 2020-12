Kirn

Wie geht's weiter mit dem Kirner Krankenhaus? Das ist seit zwei Jahren das Thema, und darum ging's auch beim Runden Tisch mit Christian Baldauf. Der CDU-Oppositionsführer im Mainzer Landtag war vor vier Wochen bei der Mahnwache am Krankenhaus dabei und will sich weiter für die Gesundheitsversorgung stark machen. Er habe nach der Mahnwache in Kirn viele Briefe bekommen und wolle dafür kämpfen, dass der ländliche Raum genau so versorgt sei wie die Städte.