Wie war das noch? An Muttertag, 9. Mai, öffnet das Kirner Freibad? So war und ist es geplant. Nach 20 Monaten Schließung wegen Corona ist das nach wie vor auch die im Werksausschuss vereinbarte Marschrichtung. Beim Ortstermin am Mittwochnachmittag mit Bürgermeister Thomas Jung, Stadtwerke-Geschäftsführer Jochen Stumm und Badleiter Kersten Becker standen aber jede Menge Fragezeichen im Raum.