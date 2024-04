Plus Kirn

Kirner Brauerei feiert Limo-Premiere: Cola-Mix kommt in der Stubbi-Flasche

Von Sebastian Schmitt

i Das neue „Kirner-Cola-Mix“ feiert am Samstag, 27. April, beim Brauereifest seine Premiere. Foto: Sebastian Schmitt

Ein neues Softgetränk der Kirner Brauerei kommt zusammen mit einem ganz neuen, naturtrüben Bier in den Handel. Am Samstag, 27. April, öffnet die Brauerei dazu ab 11 Uhr in Kirn ihre Pforten. Bis 18 Uhr haben die Gäste Zeit, die neuen Spezialitäten zu testen. Zum ersten Mal können dann auch Kinder mit dem neuen „Kirner-Cola-Mix“ in derselben Flasche mit ihren Eltern gemeinsam anstoßen.