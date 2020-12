Kirn

Der Einzelhandel kämpft ums Überleben. Nicht nur in Kirn und nicht nur in Zeiten der Corona-Pandemie. In diesem Jahr sind die vier verkaufsoffenen Sonntag ersatzlos ausgefallen und sorgten für massive Umsatzeinbrüche, zieht Gunnar Venter, der stellvertretende Kirn-aktiv-Vorsitzende schon jetzt eine recht bescheidene Umsatzbilanz für den Einzelhandel. Und ausgerechnet in diesem Jahr wäre der Andreasmarkt mal wieder an einem Sonntag gewesen.