Archivierter Artikel vom 01.08.2020, 11:05 Uhr

Kirn

Kirn: Versuchter Einbruch in Gaststätte

Zwei junge Männer (vermutlich Jugendliche) haben in der Nacht zum Samstag gegen 4.25 Uhr versucht, in eine Gaststätte im Steinweg 2 in Kirn einzubrechen.