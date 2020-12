Kirn

Schon kurz nach 9 Uhr durchgehend bis 12 Uhr bildeten sich am Samstag ab Fachmarktzentrum und Verkehrskreisel Berger Weg Fahrzeugschlangen in der Kallenfelser Straße, die zeitweise bis zurück zur Brauerei reichten. Wartezeiten bis zwei Stunden und wendende Pkws sorgten zuweilen für ein „brenzliches“ Verkehrschaos, auch weil etliche Verkehrsteilnehmer nicht wussten, was los war, und dass auf Kyrau von 9 bis 13 Uhr ein mobiler Wertstoffhof eingerichtet war. Ortskundige aus dem „Hohen Rech“ wendeten und kamen mit Hänger über die Ohlmannstraße schneller zum Ziel.