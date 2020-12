Archivierter Artikel vom 01.06.2020, 17:40 Uhr

Kirn Kirn: Qualmendes Laub löst Einsatz aus Die Kirner Feuerwehr wurde am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr zum Niederberg in Kirn alarmiert. Dort stieg oberhalb der Wohnhäuser und hinter dem ehemaligen Favorit-Gebäude Rauch aus dem Wald auf.