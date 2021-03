Kirn: Mahnwache für Bekele und Fiker

4471 Menschen aus Kirn, der Region und darüber hinaus machen sich in einer Petition für die Duldung von Bekele Kuma Guta und seine Tochter Fiker stark (Stand Sonntag, 17 Uhr). Sie sollen nicht wie ursprünglich für diese Woche geplant, nach Äthiopien abgeschoben werden. Mit einer Mahnwache gestern auf dem Parkdeck am Kirner Gymnasium untermauerten 80 Teilnehmer mit ihrer Anwesenheit die Forderung, das hochbegabte Mädchen, das das Gymnasium besucht, und ihren Vater nicht in eine ungewisse Zukunft zu schicken. Am Freitag hatte die Kreisverwaltung, wie berichtet, eine dreimonatige Aufschiebung verkündet.